भारी बारिश के बीच डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद मिला शव

सीकर।

boy died Due to Drown in bawadi : सीकर में पिछले चार दिन के बाद गुरुवार देर शाम मौसम पलट गया। अचानक तेज हवाओं संग बारिश ( rain in Sikar ) शुरू हो गई। एक घंटे की झमाझम बारिश से शहर की सडक़ें लबालब हो गई। बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन, जगह-जगह जलभराव होने के कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ा।

Rajasthan Weather Forecast : इसी बीच खंडेला में एक 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम छाजना का एक 17 वर्षीय किशोर की गांव के पास ही स्थित बावड़ी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बावड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार छाजना निवासी प्रदीप कुमार वर्मा (17) पुत्र जमनालाल वर्मा अपने साथियों के साथ ही गांव के पास बनी बाण्यादेय बावड़ी में नहाने के लिए उतरा था। काफी देर तक बाहर नहीं आया तो साथी बालकों ने शोर-शराबा मचाया तो पास के खेतों में काम करने वाले लोग दौडकऱ आए। लोगों ने काफी देर तक उसे ढूंढ़ा पर युवक पानी में उन्हें नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा मय जाप्ता मौके पर आए और युवक को पानी में तलाश किया। काफी देर के बाद किशोर मिला। मृतक चार भाईयों में सबसे छोटा था।



आज भी हो सकती है बारिश ( IMD rain alert in Rajasthan )

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी दौरान 30 से 40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।