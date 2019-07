सावन के पहले दिन मेघों ने किया शिव का जलाभिषेक, तेज हवाओं संग शुरू हुई झमाझम बारिश

सीकर।

rain in Shekhawati : शेखावाटी में कई दिनों बाद सावन के पहले दिन बुधवार को मेघों ने शिव का जलाभिषेक किया। अंचल के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई, जो करीब आधे घंटे तक जारी रही। चूरू में सुबह, झुंझुनूं ( rain in sikar , jhunjhunu, Churu ) में दोपहर तो सीकर में शाम को मौसम ( Weather Change in Rajasthan ) का मिजाज बदला। बारिश ( rain in rajasthan ) के बाद फिजां में ठंडक होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं मौसम भी सुहावना हो गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी व उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था। किसान भी बारिश नहीं होने के कारण चिंतित थे। बुधवार को सुबह से ही काले बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे। शाम करीब 6 बजे बाद मौसम की रंगत बदली और तेज हवाओं संग झमाझम बारिश शुरू हुई। खबर लिखे जाने तक कई स्थानों पर बारिश जारी थी। ( Rajasthan Weather Update )

चूरू में आध घंटे में छह एमएम बारिश

चूरू में सुबह सुबह करीब सवा नौ बजे बारिश शुरू हो गई थी। करीब आधे घंटे की बारिश में छह एमएम से अधिक बारिश हुई। लेकिन दिन में फिर से उमस शुरू हो गई। लेकिन शाम करीब साढे चार बजे फिर से बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे में 12.8 एमएम बारिश दर्ज की गई।

झुंझुनूं में भी झमाझम

झुंझुनूं में सावन के पहले दिन जिले में अनेक जगह बरसात हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों के चेहरे खिल गए।

किसानों के खिले चेहरे

बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है। बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। वहीं अगेती फसलें लहलहाने लगी हैं। जिला मुख्यालय पर इस सीजन में तीसरी बार अच्छी बारिश हुई है। बुधवार को जिला मुख्यालय पर दिन भर में कुल 18.9 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट रही। अधिकतम तापमान 36.3 व न्यूनतम 24.3 डिग्री दर्ज किया गया।