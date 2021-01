राजस्थान के 9 जिलों में बरसात व ओलावृष्टि का अलर्ट, शेखावाटी में गिरा तापमान

(Rainfall and hailstorm alert in 9 districts of Rajasthan) राजस्थान के शेखावाटी इलाके में दो दिन चढ़ा पारा सोमवार को फिर नीचे गिरा। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान करीब दो डिग्री की गिरावट के साथ 6 डिग्री दर्ज हुआ।