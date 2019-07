राजस्थान में यहां रात से झमाझम बारिश, डूबने से एक की मौत, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

सीकर।

heavy rain Alert In Rajasthan : शेखावाटी में पिछले तीन दिन से मानसून ( monsoon Rainfall in Shekhawati ) की मेहरबानी बरस रही है। सीकर जिले के गणेश्वर, टोडा, मोकलवास, पाटन सहित कई स्थानों पर देर रात बारिश का दौर शुरू हुआ, जो खबर लिखे जाने तक जारी था। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि सीकर, झुंझुनूं सहित प्रदेश कई स्थानों पर बरसात का दौरा आगे भी जारी रह सकता है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवाओं संग भारी बारिश ( Heavy rain in rajasthan ) की भी संभावना है। इधर, बारिश के बाद रेलवे अंडरपास लोगों की जान पर भारी पडऩे लगे है।

फतेहपुर में मंगलवार को बरसाती पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक साइकिल से अंडरपास से गुजर रहा था। इस दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई। पिछले तीन चार दिनों में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई। उदयपुरवाटी सहित शेखावाटी के कई इलाकों में सोमवार को तपन और उमस के बाद दोपहर बाद बारिश हुई।

Rajasthan Weather forecast : नीमकाथाना शहर सहित उपखण्ड के क्षेत्र में दोपहर एक बजे बाद 15 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। उधर, सीकर शहर में सोमवार को सुबह से ही गर्मी व उमस ने लोगों को परेशान रखा। शाम तक गर्मी का सितम जारी था। इसके बाद मौसम का मिजाज बदला और धूलभरी आंधी शुरू हुई। जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है।

फतेहपुर में डूबने से मौत ( man drowning in Rain Water Filled bridge in Fatehpur )

सीकर के फतेहपुर में अंडरपास के नीचे भरा बरसाती पानी आज जानलेवा साबित हो गया। यहां सुबह एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। मृतक फतेहपुर का पिंजरापोल निवासी 50 वर्षीय बालाराम था। जो दूध बेचने का काम करता था। आज सुबह अपने काम के सिलसिले से वह साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान पिछले कुछ दिनों की बरसात से भरे अंडरपास को पार करने के लिए उसने पैदल ही साइकिल को लेकर उसमें से निकलना चाहा। लेकिन, अंडरपास के बीचों बीच गहरा पानी होने पर वह उसमें डूब गया।

Monsoon In Rajasthan : नजदीकी लोगों ने उसे देखा तो बड़ी मशक्कत से उसे बाहर निकाला और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और अंडरपास में पानी भराव के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ मृतक के आश्रितों को 15 लाख का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे हैं।



आगे क्या... इस जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ( I heavy rain alert ert in Rajasthan )

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें झुंझुनूं और सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, करौली, कोटा, बूंदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, सिरोही, दौसा, धौलपुर, जयपुर शामिल है।

आसमां से बरसी नाइट्रोजन

किसानों ने बताया कि पिछले कई दिन से बारिश नहीं होने से फसलें सूख रही थी। अब बारिश होने से नाइट्रोजन रूपी अमृत ने बारानी खेतों में खड़ी फसलों में नई जान फूंक दी है। किसानों ने बताया कि खेतों की इकसार सिंचाई होने से प्रति बीघा लागत में भी कमी आएगी। पिछले दो वर्षों से खरीफ सीजन में मौसम ने किसानों को जो दर्द दिया है, उसी मौसम ने इस बार किसानों में अच्छी फसल होने की उम्मीद जगा दी है। ग्रामीण क्षेत्र के किसान बारिश से खुश हैं। खेतों में फसल बारिश से लहलहा उठी है।