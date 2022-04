Organic Farming News: कोरोनाकाल में दोगुना हुआ जैविक खेती का रकबा, राजस्थान दूसरे पायदान पर

-नवाचारों से गढ़ी सफलता की कहानी : एमपी नम्बर वन, धोरा धरती ने महाराष्ट्र को पछाड़ा

आशीष जोशी

Organic Farming News: सीकर. कोरोनाकाल में जैविक खेती Organic Farming में खूब नवाचार हुए। देश-प्रदेश से घर लौटे कामगारों ने अपने गांव में जैविक खेती अपना रोजगार की नई राहें तैयार की। इसी का नतीजा है कि जैविक खेती के क्षेत्रफल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुई है। करीब सवा चार लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कर राजस्थान दूसरे पायदान पर आ गया है। Rajasthan came second by doing organic farming पहले स्थान पर मध्यप्रदेश Madhya Pradesh है। वहां बारह लाख हैक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। दोनों ही राज्यों में पिछले तीन-चार वर्ष में जैविक खेती का रकबा लगभग दो गुना हुआ है। वहीं देश में जहां वर्ष 2017-18 में कुल 20.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती होती थी। वहीं 2020-21 यह आंकड़ा 38.20 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया।