राजस्थान में यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम

सीकर जिले के नीमकाथना क्षेत्र में मावंडा गांव में पुलिस और बदमाशों ( Firing Between Police And Criminal At Neemkathan Rajasthan) के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक जयपुर पुलिस का 10 हजार का इनामी बदमाश भी शामिल है। बदमाशों के पास से आधा दर्जन कट्टे सहित भारी मात्रा में कारतूस जब्त किए है।