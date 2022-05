आपके वीडियो पर लाइक और शेयर मिलने पर राजस्थान सरकार भरेगी आपकी जेब, जानें कैसे

दरअसल, राजस्थान सरकार ने तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है। जिसके तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वीडियो संदेश प्रतियोगिता का प्रावधान रखा है। और यही प्रतियोगिता सोशल मीडिया यूजर को पैसा कमाने का मौका दे रही है।

सीकर Published: May 29, 2022

-तम्बाकू मुक्त राजस्थान बनाने पर आमादा राज्य सरकार

-पुण्य और पैसे, दोनों की कमाई

-वीडियो पर सर्वाधिक लाइक और शेयर तो मिलेगा इनाम

-तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान पर प्रतियोगिता

सीकर. यकीन नहीं होना लाजमी है...लेकिन फिलहाल इस घोषणा ने राजस्थान(Rajasthan) में सोशल मीडिया(social media) यूजर को पैसा कमाने का एक बड़ा मौका दे दिया है।

दरअसल, राजस्थान को तम्बाकू मुक्त करने के लिए यहां की राज्य सरकार ने तम्बाकू (Tobacco) मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है। जिसके तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वीडियो संदेश प्रतियोगिता का प्रावधान रखा है। और यही प्रतियोगिता सोशल मीडिया यूजर को पैसा कमाने का मौका दे रही है।

बता दें कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जागरुकता के लिए वीडियो संदेश प्रतियोगिता होगी। तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित ऑनलाइन वीडियो संदेश प्रतियोगिता में 29 मई को सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन प्रविष्टि जमा हो सकेगी। प्रतियोगिता में तम्बाकू छोडऩे के संदेश वाला 30 सैकण्ड से दो मिनट तक का वीडियो खुद के सोश्यल मीडिया फेसबुक(facebook), ट््वीटर, इंस्टाग्राम, यूटयूब (youtube)पर डालना है। पोस्ट का ङ्क्षलक विभाग की साइट पर शेयर किया जाएगा। सर्वाधिक देखें जाने वाले, सर्वाधिक लाइक, शेयर व रीट््वीट किए गए वीडियो भेजने वाले व्यक्तियों को 5100-5100 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा।

मेगा शपथ कार्यक्रम

तम्बाकू उत्पादों को इस्तेमाल नहीं करने, इनसें दूर रहने के लिए 31 मई को मेगा शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सोश्यल मीडिया पर लाइन प्रसारण भी किया जाएगा। वीडियो संदेश हिन्दी, अंग्रेेजी व राजस्थानी भाषा में होने चाहिए। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं।यह जनकारी डिप्टी सीएमएचओ सीपी ओला ने दी।

100 दिन का कैम्पेन

तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान के लिए निर्धारित सौ दिवसीय कैम्पैन के तहत युवाओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताकर जागरूक किया जा रहा है। इस कैंपेन में 33 जिले की 9 हजार 60 ग्राम पंचायतों में 2 लाख 94 हजार 52 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।

लत को दूर करने में अब होगी भागीदारी

आपको बता दे कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्ययोजना का उद्देश्य तम्बाकू के विरुद्ध के सख्त सन्देश जनता में पहुंचाना और विशेषकर युवाओं में नशें की लत को दूर कर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना और तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में आमजन को जागरूक करना है।

जिले के होंगे ब्रांड एम्बेसेडर

जिले के ब्रांड एम्बेसेडर है। इसलिए वह भविष्य में तम्बाकू के दुष्प्रभाव के लिए अपने विद्यालय, ग्राम और परिवार के स्तर पर अन्य लोगों को जागरूक करेंगे। पढ़ना जारी रखे

