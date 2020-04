कोरोना संकट से राजस्थान को इस क्षेत्र में हुआ 800 करोड़ का नुकसान

कोराना वायरस (Corona Virus) की वजह से जारी लॉकडाउन (Lockdown In India) से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। राजस्थान में भी हालात काफी बिगड़ रहे हैं।

सीकर. कोराना वायरस (Corona Virus) की वजह से जारी लॉकडाउन (Lockdown In India) से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। राजस्थान में भी हालात काफी बिगड़ रहे हैं। अकेले पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो इसमें ही राजस्थान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। गर्मियों के सीजन में प्रदेश में अमूमन तीन से पांच लाख देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। लेकिन तीन मई तक जारी लॉकडाउन की वजह से ट्यूर-ट्रेवल्स से लेकर होटल-रेस्टोरेंट मालिकों को बड़ा झटका लगा है। कोरोना संक्रमण की वजह से बढ़ते लॉकडाउन के कारण लगातार कंपनियों की ओर से आगामी बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है। पर्यटन व होटल समूह से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि आगामी कई महीनों तक कोरोना के कहर से उबर नहीं पाएंगे। गर्मियों के सीजन में प्रदेश में लगभग 800 करोड़ का कारोबार पर्यटन क्षेत्र का था, लेकिन इस साल यह उम्मीद टूटती नजर आ रही है। (Rajasthan lost Rs 800 crore in tourism due to Corona crisis) खास बात यह है कि जिन लोगों ने जून व जुलाई महीने की ट्यूर कंपनियों के जरिए बुकिंग करवा रखी थी वे भी अब पैकेज कैंसिल करवा रहे हैं।



सीधे तौर पर यह क्षेत्र हुए प्रभावित

1. होटल-रेस्टोरेंट:



कोरोना की वजह से होटल व रेस्टोरेंट इन्डस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल लॉकडाउन है। आगामी कई महीनों तक इन परिस्थितियों से उबरने की आस नजर नहीं आ रही।

2. ट्यूर-ट्रेवल्स:



कोरोना संक्रमण का कहर ट्यूर-ट्रेवल्स से जुड़े समूहों पर नजर आ रहा है। ट्रेवल्स कंपनियों ने खुद ही फिलहाल तीन मई तक की बुकिंग रद्द कर दी है।

3. गाइड:

पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने से गाइड व्यवसाय भी ठप पड़ा है। प्रदेश में तीन हजार से अधिक लोग इस पेशे से जुड़े हैं।

4. खरीददारी:

पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय मार्केट पर भी असर पड़ता है। इस बार पर्यटन स्थलों के बाजार भी सूने पड़े हैं। इसका असर स्थानीय कारोबारियों पर सीधे तौर पर पडेग़ा।





केस एक: अब तो जाने की सोच भी नहीं सकते



सीकर निवासी शुभम मोदी का परिवार हर साल गर्मियों की छुट्टियों के लिए जनवरी महीने में ही बुकिंग करा लेता है। इस साल कोरोना की वजह से उन्होंने इस साल घूमने का विचार ही छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे दौर में कई महीनों तक कहीं जाने की सोच ही नहीं सकते। अब तो घर में रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।

केस दो: कंपनी ने अब खुद बुकिंग कैसिंल कर दी



सीकर निवासी रामरतन चौधरी व उसके दोस्तों ने मई के पहले सप्ताह के लिए दिल्ली की एक कंपनी के जरिए उत्तराखंड का ट्यूर पैकेज लिया था। पहले तो चौधरी ने कंपनी से ई-मेल के जरिए बुकिंग रद्द करने की मांग की, लेकिन कंपनी ने बुकिंग रद्द नहीं की। लेकिन जैसे ही पीएम ने दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की तो उनके पूरे ग्रुप की बुकिंग कैसिंल कर दी।

एक्सपर्ट व्यू: होटल वालों से रिफंड तत्काल, अन्य से नहीें

अप्रेल, मई व जून महीने में शेखावाटी के ज्यादातर लोगों की बुकिंग उदयपुर, माउंट आबू, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, शिमला, गोवा, अण्डमान द्वीप सहित अन्य शहरों की थी। लेकिन ज्यादातर लोग अब बुकिंग खुद ही कैंसिंल कर रहे हैं। होटल वालों से पैसा तत्काल रिफंड होकर आ रहा है, लेकिन कई एयरलाइंस ने पैसा अटका रखा है। पहले राजस्थान घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों की अमूमन एक सप्ताह में दो-तीन बुकिंग शेखावाटी की हो जाती थी, लेकिन फिलहाल सब कुछ लॉक है।

हेमंत जांगिड़, ट्यूर कंपनी, सीकर





गांव-ढाणियों तक असर



प्रदेश में सवाईमाधोपुर, उदयपुर, चित्तौडगढ़, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, अजमेर, जयपुर सहित अन्य 27 पर्यटन स्थलों से सीधे गांव-ढाणियों के लोगों की आमदनी भी जुड़ी है। पिछले कई साल से इस पेशे से जुड़े रामवतार स्वामी ने बताया कि गांव-ढाणियों के पांच हजार से अधिक लोगों को इन पर्यटन केन्द्रों की वजह से सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ था, लेकिन अब इनकी रोजी पर भी असर पड़ेगा।