राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बीच विदेश से आए 58 हजार 500 लोग, स्क्रीनिंग तो दूर पहचान करना ही बना मुसीबत

सीकर. कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के फैलाव को रोकने के लिए जांच और स्क्रीनिंग के भले ही बड़े दावे किए जा रहे हो, लेकिन अभी तक जिम्मेदार पिछले दो माह में विदेशों से राजस्थान (Rajasthan) में अपने घर आए लोगों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। फरवरी और मार्च माह में 58 हजार 500 लोगों ने स्वयं को राजस्थान का नागरिक बताकर विदेशों से भारत की यात्रा की है। (58 thousand 500 people came in rajasthan from abroad during corona infection ) राज्य विशेष शाखा ने ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से यह आंकड़ा एकत्र कर करीब दस दिन पहले प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को भेज दिया। लेकिन आंकड़ा सामूहिक होने के कारण कई जिलों में अभी तक इस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए विदेशों से आए लोगों की पहचान कर स्क्रीनिंग करना बड़ी चुनौती बना हुआ है।



बदल लिया ठिकाना, कहां तलाश करें अधिकारी

ब्यूरो आफ इमीग्रेशन से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी माह में 36 हजार और मार्च माह में 26 मार्च तक 22 हजार पांच सौ लोगों ने स्वयं को राजस्थान का नागरिक बता कर हवाई यात्रा की है। इन लोगों के पासपोर्ट पर पता राजस्थान के विभिन्न जिलों का है। लेकिन कई लोगों ने पासपोर्ट बनाने के बाद अपना ठिकाना बदल लिया। जबकि पासपोर्ट में पता पुराना है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पासपोर्ट बनाने के बाद एड्रेस का वेरिफिकेशन दस वर्ष बाद नवीनीकरण के दौरान ही किया जाता है। जबकि व्यक्ति विदेश से यात्रा करता है तो आवर्जन विभाग के पास पासपोर्ट में दर्ज ही उसका पता होता है। ऐसे में कोरोना के इस संक्रमण के दौर में विदेश से आए हजारों लोगों की स्क्रीनिंग और जांच तो दूर पहचान ही संभव नहीं है।



कड़ाई का आदेश, फॉलोअप नहीं

राज्य विशेष शाखा की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों, जयपुर और जोधपुर पुलिस उपायुक्त को विदेशों से लौटे नागरिकों के संबंध मेंं भेजे गए पत्र में एक फरवरी से 26 मार्च तक विदेशों से राजस्थान लौटे 58 हजार 500 लोगों की सूची के साथ उनके आने की तारीख, भारत में प्रवेश का आइपीसी, फ्लाइट की जानकारी, पासपोर्ट का क्रमांक और पासपोर्ट में अंकित पते की जानकारी भेजी गई है। साथ ही संबंधित जिले से संबंधित विदेशों से लौटे नागरिकों की पहचान कर जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के लिए कहा गया है। विदेशों से लौटे इन नागरिकों की पहचान के लिए सीएलजी सदस्यों और समाज के मौजिज लोगों का सहयोग करने की बात भी कही गई है। इसका फॉलोअप नहीं करने से अधिकतर जिलों में अभी तक इस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है।



पहले 9 हजार लोगों के आने की थी जानकारी



कोरोना संक्रमण के बीच विदेशों से प्रदेश में आए लोगों की जानकारी को लेकर भी अगल-अलग आंकड़े सामने आए हैं। पहले जिलों को विदेश से आने वालों की संख्या 9 हजार बताई गई थी। इस पर सभी जिलों ने इस पर कार्य कर विदेशों से आने वालों की पहचान कर ली। बाद में यह आंकड़ा 36 हजार बताया गया। लेकिन राज्य विशेष शाखा ने इस पर गंभीरता से कार्य कर जानकारी एकत्र की तो 58 हजार पांच सौ लोगों के आने की जानकारी मिली।

विदेशों से आए लोगों की पहचान कर स्क्रीनिंग का कार्य जारी है। रेंज के झुंझुनूं जिले में इस पर गंभीरता से कार्य हुआ है। राज्य विशेष शाखा से इस तरह की जानकारी मिली है तो तत्काल इस पर कार्य शुरू करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है।



एस. सेंगाथिर, पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर

इस तरह की कोई जानकारी आई है तो विदेशों से आए लोगों की पहचान का कार्य जल्द किया जाएगा।



डॉ. गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक, सीकर