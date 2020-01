राजस्थान पंचायत चुनाव: सर्दी व कोहरे के बीच मतदान शुरू, मतदाताओं में जोरदार उत्साह

राजस्थन पंचायत चुनाव ( Rajasthan Panchayat Chunav 2020 ) के दूसरे चरण ( Voting for Second Phase in Rajasthan ) के लिए सुबह आठ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीकर जिले की श्रीमाधोपुर व खंडेला पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच चुने जाएंगे।