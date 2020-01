पंचायत चुनाव: प्रदेश की सबसे उम्रदराज सरपंच बनी विद्या देवी, 97 साल की उम्र में दर्ज की जीत

राजस्थान पंचायत चुनाव ( Rajasthan Panchayat Chunav 2020 ) के प्रथम चरण के मतदान संपन्न होने के बाद सरपंचों के परिणाम ( Results of Panchayat Chunav 2020 ) आने शुरू हो चुके है। परिणाम में सीकर जिले की विद्या देवी ( 97 Year Old Vidhay Devi become Sarpanch in Rajasthan ) ने सबको चौंका दिया।