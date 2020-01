पंचायत चुनाव के मतदान से एक दिन पहले राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

सीकर जिले के अजीतगढ़ में पंचायत चुनाव ( Rajasthan Panchayat Chunav 2020 ) के प्रथम चरण के मतदान ( Voting for First Phase ) से पहले अजीतगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिकअप में ले जा रहे अवैध शराब से भरे 159 कर्टन ( Police Caught 159 Box of Illegal Liquor ) को जप्त कर चालक को गिरफ्तार किया है।