राजस्थान: दबंग स्टाइल में पेट्रोल पंप पर लाखों की लूट, सेल्समैन पर तानी पिस्तौल, देखें Live Video

Looted at Petrol Pump in Rajasthan : सीकर जिले के पाटन ( Petrol Pump Looted at Patan Sikar ) में देर रात बाइक पर आए तीन बदमाशों ने दबंग स्टाइल में पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट ले गए। घटना सीसीटीवी ( Live Cctv Video of Petrol Pump Loot ) में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार इलाके के मेहरो की ढाणी के पास स्थित पेट्रोल पंप से देर रात 11 बजे तीन युवक पिस्तौल की नोक पर एक लाख तीस हजार रुपए लूट ले गए।