मिसाल: इस बेटी की शादी के लिए पूरा गांव बना परिवार, कल आएगी बारात

Story of Daughter Roshani's Wedding : कल तक रोशनी के जीवन में अंधेरों का साया मंडरा रहा था! न मां..न पिता! दोनों की ही असमय मृत्यु हो गई! बिना मां-बाप के रोशनी अंधेरों में ही भटक रही थी! भविष्य अंधकारमय बना था! रिश्तेदार भी नहीं! ऐसे में बिना मां बाप की इस बिटिया को गांववालों ( Villagers becomes Family for Roshani's Wedding ) ने संबल दिया। पूरा गांव ( Patan Sikar ) ही उसका परिवार बन गया।