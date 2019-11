राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने नौकरी के नाम पर कइयों को ठगा, मुकदमा दर्ज

Sikar Crime News in Hindi : कोतवाली थाने में 50 हजार रुपए के बदले धमकी देकर 4.70 लाख ( Fraud on the Name of Job of Rupess 4.70 Lakh ) रुपए मांगे जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीडि़त ने बताया कि कई युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर 4.70 लाख की ठगी कर ली गई। उद्योग नगर थाने में कार्यरत कमलेश ( Rajasthan Police Constable Kamles ) से उसकी पहचान हुई थी।