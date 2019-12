ज्वैलरी शॉप में भीषण आग: दुकान को जलता देख बदहवास हुआ मालिक, फर्नीचर व सामान जलकर राख

Fire in Jewelery Shop at Sikar : शहर के स्टेशन रोड स्थित ज्वैलर्स की दुकान में रविवार रात लगी आग से लाखों रुपए का फर्नीचर व अन्य सामान जल गया। मौके पर पहुंचीं दो दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ( Fire in Shop Due to Short Circuit ) माना जा रहा है।