रात को बैंक में अचानक बजने लगा सायरन, देखा तो टूटे मिले ताले, घटना सीसीटीवी में कैद

राजस्थान के जिले में थोई कस्बे के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( Baroda Rajasthan Regional Rural Bank ) में मंगलवार की रात्रि में 12 बजे के लगभग चोरी की नाकाम कोशिश ( Try to Robbery in Bank in Rajasthan ) की गई।