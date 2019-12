राजस्थान: सीकर में रोडवेज व निजी बस में जबरदस्त भिड़ंत, दो दर्जन लोग घायल

Roadways Bus Collision at Sikar Rajasthan : राजस्थान के सीकर जिले के खूड़ में रोडवेज और निजी बस ( Road Accident in Sikar ) की जबरदस्त भिडंत हो गई। हादसे में करीब दो दर्जन लोग घायल ( Passengers Injured in Road Accident ) हो गए। हादसा रघुनाथपुरा बस स्टेंड के पास हुआ। जहांं एक निजी बस लोसल से सीकर आ रही थी।