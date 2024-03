Rajasthan : हॉस्टल में रह रहे 10वीं के छात्र से वार्डन ने की अश्लील हरकत, मां की शिकायत पर मामला दर्ज

जिला पुलिस अधीक्षक (एसी) को दी रिपोर्ट में 14 वर्षीय छात्र की मां ने कहा कि हॉस्टल वार्डन उसके बेटे के साथ अश्लील हरकते करता था। वहीं, मामले को झूठा बताते हुए हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि उनके पास प्रतिदिन के वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिए हैं।

Warden Accused of Doing Obscene Act With 14 Year Old Boy :सीकर शहर के समीप एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रह रहे 14 साल के नाबालिग छात्र से हॉस्टल वार्डन ने अश्लील हरकतें की। वार्डन राजू राम उसे जबरन अपने साथ सुलाता था और रात में बाथरूम में ले जाकर गलत काम करता था। पीडि़त छात्र हॉस्टल छोड़ घर जाने लगा तो आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा और नग्न कर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीडि़त छात्र की मां ने इस संबंध में एसपी को परिवाद दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीडि़त छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ता है।