राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का Alert, इन स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना

Heavy Rain & Hail Alert in Rajasthan : शेखावाटी सहित प्रदेश में मौसम में बदलाव ( Rajasthan Weather Update ) संभव है। उत्तर भारत में बर्फबारी का असर प्रदेश ( Weather Change in Rajasthan ) में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ( Weather Department ) ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है।

सीकर।

जिसके चलते तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी ( cold in Rajasthan ) का असर भी तेज हो जाएगा। मौसम की चेतावनी ( IMD Alert in Rajasthan ) में पूर्व राजस्थान के कुछ जिलों में तेज हवा और बिजली गर्जना के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है। शेखावाटी ( rain alert in shekhawati ) इलाके में सोमवार को झुंझुनूं और सीकर में तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते है। मंगलवार को झुंझुनूं, सीकर और अलवर में मौसम बदला रहेगा। वहीं जयपुर, अजमेर, अलवर, झालावाड़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर में 25 से 27 नवंबर तक बारिश की आशंका है।

दिनभर छाए रहे बादल ( Shekhawati Weather Change )

शेखावाटी के कई इलाकों में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। सीकर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और हवाओं का दौर जारी रहा। जिससे सर्दी का असर बढ़ गया। इसके साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance ) के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है ।

