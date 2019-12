राजस्थान के इन जिलों में तेज बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि, मौसम विभाग का अलर्ट

Rajasthan Weather Update : राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ( Rain And Hail in Rajasthan ) हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ( Weather Department ) ने चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार प्रदेश के कई स्थानों में बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश ( IMD Rain Alert in Rajasthan ) होगी। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।