VIDEO. ट्रेक्टर चलाकर ग्वाड़ में पहुंचे राकेश टिकैत, कहा- अब संसद बनेगी मंडी

(Farmer Leader Rakesh Tikait said, Now Parliament will be APMC) भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब किसानों की नई मंडी संसद होगी। जहां किसान अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे। टिकैत मंगलवार को फतेहपुर के ताजसर में किसान सभा को संबोधित कर रहे थे।