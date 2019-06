भीषण हादसे के बाद सड़क पर तड़पते रहे घायल, सामने से जा रही SDM को लोगों ने रोका तो बोली- जल्दी में हूं, पुलिस भेजती हूं

सीकर।

सीकर के रामगढ़ शेखावाटी ( road accident in ramgarh shekhawati ) में अलसुबह हुए एक सडक़ हादसे में जयपुर निवासी एक ही परिवार के दो लोगों ( Two death in Car Accident ) की मौत हो गई और दो घायल हो गए। उधर, हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल से गुजर रही रामगढ़ शेखावाटी SDM निधी सिंह की संवेदनहीनता भी सामने आई। लोगों का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद जयपुर के लिए जा रही एसडीएम दुर्घटना स्थल के पास से गुजरी, इस दौरान लोगों ने एसडीएम को रोकना चाहा तो वह नहीं रुकी और जयपुर जाने की जल्दी और पुलिस को भिजवाने की बात कहते हुए सीधे ही रवाना हो गई। आक्रोशित लोगों का कहना है कि किसी हादसे को देखकर लोग घायलों की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते है और एक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर भी घायलों की संभाल नहीं करता और बिना देखे ही वहां से रवाना हो जाता है। इसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश छा गया।

हिमाचल के कुल्लू मनाली घूमकर लौट रहा था परिवार

जयपुर निवासी परिवार हिमाचल के कुल्लू मनाली से घूमकर वापस लौट रहा था। इस दौरान रामगढ़ शेखावाटी में एनएच 52 पर फदनपुरा बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार सामने से आ रही ट्रक में जा घुसी। जिसमें जयपुर के फागी निवासी रामजीलाल और आचुकी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि कल्याण सिंह और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया।

नींद की झपकी बनी मौत का कारण

प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि कार चालक को लंबे सफर की थकान की वजह से नींद की झपकी आ गई और कार सामने से आते ट्रक से टकरा गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है।

