Assembly election: राव राजा कल्याण सिंह ने ठुकरा दिया था पूर्व मुख्यमंत्री सुखाडिय़ा का चुनाव लडऩे का प्रस्ताव

Rajasthan assembly election: Rao Raja Kalyan Singh had rejected former Chief Minister Sukhadia's proposal to contest the elections. चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर हालात अतीत से बिल्कुल उलट हो गए हैं। एक-एक सीट के लिए आज जहां दर्जनों दावेदार दमखम दिखाते हैं, वहीं शुरुआती दौर में राजनीतिक दलों को ढूंढे भी उम्मीदवार नहीं मिलते थे। कुछ तो प्रस्ताव रखने पर भी दलों को दूर से ही प्रणाम कर देते। ऐसे ही एक शख्स सीकर के राव राजा कल्याण सिंह भी थे। जिनके कल्याणकारी कार्यो व जन समर्थन को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिय़ा ने उन्हें 1962 में सीकर विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लडऩे का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए वे खुद उनसे मिलने सीकर आए थे। सुखाडिय़ा ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले भी सीकर के शासक रहने के अनुभव का लाभ कांग्रेस उनसे आगे भी चाहती है। पर सामाजिक कार्यो में अग्रणी रहे राव राजा कल्याण सिंह ने राजनीति के क्षेत्र में उतरने से साफ मना कर दिया।