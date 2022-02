VIDEO: 19 साल की युवती 5 लाख में बिकी, कइयों ने किया बलात्कार

19 year old girl sold for 5 lakhs, many people raped राजस्थान के सीकर जिले के रींगस थाना इलाके से महाराष्ट्र से अपहरण कर लाई 19 वर्षीय युवती दस्तयाब की गई है।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रींगस थाना इलाके से महाराष्ट्र से अपहरण कर लाई 19 वर्षीय युवती दस्तयाब की गई है। युवती को दो युवक महाराष्ट्र से लाए थे। जिसे पहले 2 लाख 60 हजार व बाद में 5 लाख में बेच दिया गया था। इस दौरान उसके साथ अलग- अलग लोगों ने कई बार बलात्कार किया। दो बार शादी भी करवा दी गई। महाराष्ट्र व राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में सीकर के चार आरोपियों सहित कुल छह जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चार आरोपी फरार हो गए।

नागपुर से हुआ अपहरण, इंस्टाग्राम से खुला राज

महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर टीएम ढाकुलकर ने बताया कि पीडि़ता महाराष्ट्र की नागपुरा जिला निवासी है। जिसकी बहन ने 26 दिसंबर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की जांच की तो सामने आया नागपुर के ही अन्नु खान व सलमान खान उर्फ करण साहू ने युवती ने उसका अपहरण कर जयपुर निवासी दलाल गीता को सौंप दिया था। गीता ने उसे बधाल निवासी अशोक शर्मा के पास भेज दिया। जिसने युवती का बलात्कार करने के बाद सीकर निवासी संजय सेे 2 लाख 60 हजार रुपए लेकर उसकी शादी करवा दी। लेकिन, संजय ने युवती वापस अशोक शर्मा को सौंप दी। जिसके बाद अशोक ने फिर रींगस निवासी मुकेश कुमार से पांच लाख रुपए में सौदा तय कर उसे ब्याह दी।

इंस्टाग्राम संदेश से आई लोकेशन

पुलिस ने बताया कि मुकेश साथ रहते हुए ही युवती ने उसके मोबाइल से इंस्टाग्राम पर अपनी सहेली को एक ऑडियो मैसेज भेज दिया था। जिसकी लोकेशन के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस युवती तक पहुंच पाई। जिसके बाद उसे आरोपियों के चंगुल से निकाला गया।

कई बार हुआ बलात्कार

पुलिस ने बताया कि पीडि़ता ने इस बीच खुद के साथ कई बार दुष्कर्म होने की बात कही है। जिसमें अशोक, विजय व मुकेश के अलावा अन्य लोगों पर आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय ने दलाल अशोक शर्मा की पत्नी से मिलीभगत कर युवती के साथ कई बार बलात्कार किया था।

चार आरोपी गिरफ्तार, चार फरार

मामले में पुलिस ने अन्नु खान व सलमान खान को नागपुर व जयपुर निवासी दलाल गीता तथा बधाल निवासी अशोक पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। अशोक की निशानदेही पर अपराध में शामिल सीकर निवासी संजय, मुकेश, विजय व सागर को भी गिरफ्तार किया गया है। दलाल की पत्नी सहित बधाल निवासी चार आरोपी फरार हो गए हैं।

