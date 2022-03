युवक ने विवाहिता के साथ तीन साल तक किया बलात्कार, पुलिस ने किया दस्तयाब

राजस्थान के सीकर जिले में एक विवाहिता के साथ तीन साल तक बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने एक 26 वर्षीय युवक को दस्तयाब किया है।

The young man raped the married woman for three years in sikar. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में एक विवाहिता के साथ तीन साल तक बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने एक 26 वर्षीय युवक को दस्तयाब किया है। आरोपी गोवटी निवासी राजू पुत्र गोपाल उर्फ पप्पी है। आरोप है कि युवक ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर विवाहिता को हवस का शिकार बनाया। बाद में वह लगातार उसका देह शोषण करता रहा। पीडि़ता से रुपए लेकर मारपीट भी की। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है।