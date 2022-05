बलात्कार पीड़िता को नकाबपोश बदमाशों ने मारा, कोर्ट जाते समय रास्ते में दिया वारदात को अंजाम

राजस्थान के सीकर शहर में बलात्कारी के खिलाफ कोर्ट में बयान देने जा रही नाबालिग के साथ रास्ते में मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है।

Rape victim assaulted on the way in sikar. सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में बलात्कारी के खिलाफ कोर्ट में बयान देने जा रही नाबालिग के साथ रास्ते में मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन नकाबपोश लोगों ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की। मां को धक्का देकर गिराने के साथ पिता को भी पीटा। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस उप अधीक्षक विरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाके की बलात्कार पीडि़ता अपने माता-पिता के साथ शनिवार को पोक्सो कोर्ट में बयान देने जा रही थी। इसी दौरान बजरंग कांटा के पास जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी तो नकाबपोश युवकों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसकी मां को धक्का देकर गिरा दिया। बीच बचाव करने आए पिता के साथ भी मारपीट की। इस दौरान शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। जिन्हें देख आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। इसके बाद पीडि़ता ने अपने माता- पिता के साथ घटना की सूचना पुलिस को दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।