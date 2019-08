रेप के लिए नाबालिग के हाथ-पैर बांधने वाले दोस्त को मिली 20 साल की सजा, मुख्य आरोपी फरार

सीकर.

rape With Minor Girl Friend Got 20 Years Sentence : विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो डॉ. सीमा अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार ( Rape with minor girl ) के मामले में सहयोगी को 20 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। मामले के मुख्य आरोपी को छह वर्ष बाद भी गिरफ्तार नहीं होने पर न्यायालय ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायालय को मामले की प्रगति से अवगत करवाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक को निर्णय की प्रति भेजी गई है। आरोपी नीमकाथाना सदर थाना इलाके के गोविन्दपुरा गांव के पास स्थित ढाणी नवोड़ी का निवासी इंद्राज पुत्र बाबूलाल जाट है।

Crime in Sikar : विशिष्ट लोक अभियोजक शिव रतन शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में 24 जून की रात को अपनी मां के पास दूसरी चारपाई पर सो रही 17 वर्षीय किशोरी का आरोपी मुंह भींच कर उठाकर पास ही खेत में ले गए थे। वहां पर बाजरे की फसल में इंद्राज जाट ने बालिका के हाथ पकड़ लिए और मुंह पर उसका दुपट्टा बांध दिया। गोविन्दपुरा की ढाणी के तन में स्थित ढाणी बराला के निवासी प्रदीप जाट ने किशोरी के साथ बलात्कार किया। वारदात के दौरान बालिका की मां नींद खुल गई। वह बेटी को तलाशती हुई खेत में पहुंची और बेटी को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने इंद्राज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रदीप अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 173 (8) के तहत अनुसंधान लंबित रखा है।



गंभीरता दिखाते तो दो बार नहीं होती अन्वीक्षा

न्यायालय ने इस मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप की गिरफ्तारी के लिए एसपी को सत्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों की विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक पूछताछ के बाद नतीजा न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया था। इस मामले में गंभीरता बरती जाती तो एक ही मामले में दो बार अन्वीक्षा की प्रक्रिया पर विराम लगता। आदेश के बाद भी एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पत्रावली पर इसका कोई दस्तोवज उपलब्ध नहीं है। दो फरवरी, 2018 को नीमकाथाना सदर थानाधिकारी को पत्र लिखकर आरोपी प्रदीप जाट के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। छह वर्ष बाद भी प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं करना गंभीर चिंता का विषय है। एसपी को नतीजा पेश करने के आदेश साथ निर्णय प्रति आइजी, जयपुर रेंज को समुचित कार्रवाई के लिए भेजी है।

न्यायालय ने यह भी कहा...

जांच अधिकारी ने नहीं किया कर्तव्य पालन किशोरी से बलात्कार के छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय ने पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है। न्यायालय ने वर्ष 2015 में 27 अक्टूबर को इंद्राज के जमानत आवेदन पर भी पुलिस को प्रदीप की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जांच अधिकारी ने गंभीरता नहीं बरती। फैसले में कहा है कि आरोपी को शीघ्रता से गिरफ्तार कर अनुसंधान अधिकारी को अपने कर्तव्य का परिचय देना चाहिए, अनुसंधान अधिकारी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय उसके खिलाफ जांच जारी रखते हुए आरोप-पत्र पेश किया है, जो खेदजनक है।



कहा-बलात्कार गंभीर अपराध, सख्ती जरूरी

न्यायाधीश डॉ. सीमा अग्रवाल ने फैसले में कहा है कि अपराध पीडि़ता के मानवाधिकारों एवं वैयक्तिकता पर हमला है। वर्तमान समय में समाज में इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है। नारी घर में भी सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म कोई साधारण अपराध नहीं है। दुस्साहस और नकारात्मक सोच के लिए सजा की सख्ती जरूरी है। मामले में पीडि़ता की मां की गवाही महत्वपूर्ण रही। इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। साथ ही 11 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी इंद्राज जाट को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही पीडि़ता को राजस्थान पीडि़त प्रतिकर विनियम के तहत प्रतिकर दिलवाए जाने की अनुशंसा की। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा पत्र के साथ प्रेषित की गई है।