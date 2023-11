रावण दहन पर गोलियों की बौछार, दशहरे पर राजस्थान में अनूठी परंपरा

कस्बे में दादूपंथी समाज की रावण दहन की अनूठी परम्परा है। यहां दशहरे के दिन रावण के पुतले के साथ उसकी सेना पर बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। पहले सेना का खात्मा किया जाता है और अंत में मशाल बाण से रावण के पुतले को जलाया जाता है।

Gunfire rains down on Ravana and his army during unique Dussehra celebration in Rajasthan