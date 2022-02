बोरवेल से 26 घंटे बाद निकला रविन्द्र अब पूरे गांव का बेटा, खिलाने वालों का लगा तांता, गांव में गाए जा रहे मंगल गीत

26 घंटे बाद बोरवेल से रेस्क्यू हुए रविन्द्र को खिलाने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा।

Four-year-old Ravindra, who was rescued from the borewell, became the son of the entire village. सीकर/ खाटूश्यामजी. राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी के नजदीकी चारण का बास की बिजारणियां की ढाणी में 26 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवले से सकुशल निकला चार वर्षीय रविन्द्र अब पूरी लिखमा का बास पंचायत का बेटा बन गया है। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद से गुड्डु उर्फ रविन्द्र के घर ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। कोई उसे गोद में ले रहा है तो कोई उसे खिला रहा है। पूरे चारणवास गांव में मिठाईयां बांटने के साथ मंगल गीत गाकर खुशियां मनाई जा रही है। शनिवार को पत्रिका टीम रविन्द्र के घर पहुंची तो भी यही नजारा था। गौरतलब है कि शुक्रवार को खेलते समय रविन्द्र सूखे बोरवेल में गिर गया था। child fell in borewell जिसे 26 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल निकाल लिया गया था।