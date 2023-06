अभी- अभी: राजस्थान में भारी बारिश का फिर रेड अलर्ट जारी, 13 जिलों में होगी बरसात

Latest Weather alert: राजस्थान में बरसात का क्रम मंगलवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान 13 जिलों में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बरसात होगी।

Red alert issued again for heavy rains in Rajasthan. it will rain in 13 districts.: सीकर. राजस्थान में बरसात का क्रम मंगलवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान 13 जिलों में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बरसात होगी। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कुछ देर पहले ही अलर्ट जारी किया है। जिसमें धौलपुर में तो मेघ गर्जन व तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। जबकि 12 अन्य जिलों में हल्की से तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।