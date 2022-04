राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट, आगे भी नहीं मिलेगी राहत

राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है। रविवार को भी तेज लू के रेड अलर्ट के बीच श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है

Red alert of heat in Rajasthan, there will be no relief even further. सीकर. राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है। रविवार को भी तेज लू के रेड अलर्ट के बीच श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। पश्चिमी राजस्थान में तो तेज धूप के साथ चल रही लू ने घर से बाहर कदम रखना मुश्किल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से आने वाले समय में भी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर व स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश में लू के साथ गर्मी का सितम यूं ही जारी रहेगा।