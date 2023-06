Weather Update: राजस्थान में बिपरजॉय को लेकर रेड, ऑरेंज व येलो तीनों अलर्ट, आज 16 जिलों में होगी बारिश

Red Alert of heavy rain in rajasthan सीकर. अरब सागर से उठा भारी चक्रवात बिपरजॉय का असर राजस्थान में गुरुवार शाम से दिखने लगेगा। शुक्रवार व शनिवार को अत्यंत भारी बरसात के साथ ये अपने चरम पर होगा।

Red, Orange and Yellow all three alerts regarding Biparjoy in Rajasthan. it will rain in 16 districts today. सीकर. अरब सागर से उठा भारी चक्रवात बिपरजॉय का असर राजस्थान में गुरुवार शाम से दिखने लगेगा। शुक्रवार व शनिवार को अत्यंत भारी बरसात के साथ ये अपने चरम पर होगा। जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के जिलों के लिए रेड, ऑरेंज व येलो तीनों अलर्ट जारी किए हैं। वहीं, भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सरकार व प्रशासन ने भी संभावित प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में 204.4 एमएम से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। इससे पहले गुरुवार को भी प्रदेश के 16 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।