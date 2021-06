सीटेट की तरह रीट प्रमाण पत्र भी होगा लाइफटाइम वैलिड, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी जल्द

सीटेट (CTET) के प्रमाण पत्रों की आजीवन वैधता होने के बाद राज्य सरकार ने भी रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन करने की तैयारी कर ली है। (REET certificate will also be lifetime valid)