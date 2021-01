रीट: प्रदेश में इडब्लूएस श्रेणी के 97 हजार से अधिक आए आवेदन, अभी 40 हजार आने बाकी!

(Reet: More than 97 thousand applications of EWS category):25 अप्रेल से होने वाली रीट परीक्षा में 10 लाख आवेदन की उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षा में इडब्लूएस श्रेणी में अभी तक करीब 97 हजार आवेदन किए जा चुके हैं। जानकार मानते हैं कि इस श्रेणी में करीब 40 हजार आवेदन और होने हैं।