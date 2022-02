एसीबी ने घूस लेते रजिस्ट्री बाबू को किया गिरफ्तार, वकीलों ने जताया आक्रोश

राजस्थान की सीकर जिले की एसीबी टीम ने फतेहपुर तहसील के बाबू को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

(Registry Babu arrested for taking bribe in the name of lease in sikar) सीकर/फतेहपुर. राजस्थान की सीकर जिले की एसीबी टीम ने फतेहपुर तहसील के बाबू को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी उदय सिंह ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पट्टे की रजिस्ट्री की एवज में 2500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत का सत्यापन कर एसीबी की टीम ने आरोपी को बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम अब भी आरोपी के दस्तावेजों को खंगालने के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी है। इधर, मामले मेें एक वकील की भूमिका को संदिग्ध फतेहपुर के वकीलों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। जो काफी संख्या में मौके पर एकत्रित होने पर पुलिस को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।