12वीं विज्ञान व वाणिज्य संकाय का परिणाम आज, शेखावाटी के होनहारों की उम्मीदें अपार

Result of 12th Science and Commerce Faculty will be released today. सीकर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (rajasthan board of secondary education) की ओर से कक्षा 12वीं विज्ञान व वाणिज्य संकाय का परिणाम बुधवार को जारी किया जाएगा। परिणाम दोपहर दो बजे जारी किया जाएगा। कोरोना काल के चलते पिछले साल बोर्ड ने पहली बार तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी कर विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया था। इस बार परीक्षा के आधार पर परिणाम जारी होगा। ऐसे में विद्यार्थियों की मेहनत का पूरा मान भी मिलेगा। लिहाजा परीक्षार्थियों की परिणाम को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। बोर्ड परीक्षा के परिणाम से शेखावाटी के 53 हजार से अधिक विद्यार्थियों को काफी उम्मीदें है।