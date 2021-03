ट्रक व स्कूटी से भिड़ी रोडवेज बस, 13 से ज्यादा हताहत, 6 रैफर

ट्रक व स्कूटी से भिड़ी बस, 13 से ज्यादा हताहत, 6 रैफर

(Roadways bus hit by truck and scooty in thoi, sikar) राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के थोई इलाके में आज शाम एक रोडवेज बस आवारा पशु को बचाने के फेर में अनियंत्रित होकर ट्रक व स्कूटी से टकरा गई।