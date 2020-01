गलियों की खाक छानती रही पुलिस, चंद मिनट में रफू चक्कर हुए हथियारबंद लुटेरे

Try to Looted in Sikar : शहर की व्यस्त सडक़ जयपुर रोड पर शनिवार रात व्यवसायी की कनपटी पर पिस्टल लगाकर रुपए से भरा थैला छीनने के प्रयास के मामले में चंद मिनट में पुलिस के पहुंचने के बाद भी लुटरे भागने में सफल हो गए।