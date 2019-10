भतीजे की कनपटी पर रिवाल्वर लगा पकड़ा, भागने पर बोले पकड़ो, पुलिस ने गैंग को पकड़ा

Robbery and Gang of Thieves Exposed by Sikar Police : राष्ट्रीय राजमार्ग पर डकैती, लूट व चोरों की गैंग का खुलासा कर सरगना सहित पांच जनों को गिरफ्तार किया है।