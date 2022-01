रेलवे की चार दीवारी को लेकर कॉलोनी में आक्रोश, नगर परिषद ने भी लिखा पत्र

राजस्थान के सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर जयपुर लोहारू रेलवे मार्ग पर रेलवे की चार दीवारी का मोहल्ले वासियों ने शुक्रवार को भी विरोध किया।

(protest against Boundary walls of railway in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर जयपुर लोहारू रेलवे मार्ग पर रेलवे की चार दीवारी का मोहल्ले वासियों ने शुक्रवार को भी विरोध किया। मामले में कॉलोनी के लोगों ने कलक्टर, नगर परिषद आयुक्त, सांसद व विधायक को भी ज्ञापन सौंपा। जिसमें चार दीवारी की जगह आम रास्ता प्रस्तावित होने की बात लिखते हुए दीवार निर्माण नहीं करने की मांग रखी गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि रेलवे लाइन के पास जीवन महाविद्यालय की तरफ से आता हुआ रास्ता नवलगढ़ रोड पर मिलता है। जो ले- आउट में भी रास्ता ही प्रस्तावित है। लेकिन, रेलवे उसे अवैध तरीके से बंद करना चाहता है। जिसके तहत रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार को रातोंरात चार दीवारी का काम शुरू कर दिया। जो गलत व आमहितों के खिलाफ है। ऐसे में चार दीवारी का कार्य बंद करवाया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में राधेश्याम काम्यां, रामचंद्र, महेन्द्र सिंह, सीता देवी, भंवरी देवी, रचना देवी, जानकी लाल सहित कई लोग मौजूद रहे।