VIDEO.राजस्थान में एक जुलाई से खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन होंगे प्रवेश, कोरोना ड्यूटी से मुक्त होंगे रोजेदार

राजस्थान में एक जुलाई से खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन होंगे प्रवेश, कोरोना ड्यूटी से मुक्त होंगे रोजेदार

सीकर. प्रदेश में स्कूल एक जुलाई से ही खुलेंगे। (Schools will open in rajasthan from first july) वहीं, कोरोना (corona virus) ड्यूटी में रोजेदार शिक्षकों व गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा। अन्य महिला शिक्षकों को भी जरूरत पडऩे पर ही इस काम में लगाया जाएगा।