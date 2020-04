जयपुर से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए एसडीएम, तहसीलदार व थानाधिकारी ने उठाए पत्थर व कुल्हाड़ी, वापस लौटे युवक

SDM, Tehsildar and Sho Picked Up Stones and Axe to Stop People in Sikar

सीकर/टोडा. कोरोना वायरस (Corona virus) से जंग लड़ रहे योद्धाओं (Corona warrior) पर पत्थर बरसाने व हथियार उठाने की खबरें खूब सामने आ रही है। इस बीच सीकर के नीमकाथाना इलाके में एसडीएम, तहसीलदार व थानाधिकारी के पत्थर व कुल्हाड़ी उठाने का मामला सामने आया है। हालांकि इन्होंने पत्थर व कुल्हाड़ी किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि जयपुर के रास्ते कोरोना के सीकर पहुंचने पर रोक लगाने के लिए उठाए। दरअसल टोडा क्षेत्र से सटी जयुपर जिले की सीमा से सीकर जिले में प्रवेश कर रहे लोगों की शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इस पर शुक्रवार को एसडीएम साधुराम जाट, तहसीलदार बृजेश गुप्ता व सदर थनाधिकारी सुरेन्द्र कुमार काला कोटा व सांझा की ढाणी पहुंचे। यहां लोगों ने उन्हें जयपुर के रास्ते लोगों की बेधडक़ आवाजाही की जानकारी दी। इस पर उन्होंने दोनों रास्ते सील कर दिए। रास्ते सील करने के लिए तीनों अधिकारियों ने यहां खुद अपने हाथ से पत्थर उठा कर काला कोटा सीमा पर रास्ते को बंद किया। जबकि सांझा की ढाणी में सीकर जिले में धड़ल्ले से प्रवेश कर रहे जयपुर जिले के वाहनों पर रोक के लिए एसडीएम ने कुल्हाड़ी ली और नजदीकी झाडिय़ों को काट कर रास्ते को बंद करवाया। साथी सीमा में घुसने वाले लोगों को वापस रवाना करने के ग्रामीणों को निर्देश दिए। प्रशासन ने नीमकाथाना की सीमा से लगने वाले हरियाणा, झुंझुनंू व जयपुर जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर रखा है। गौरतलब है कि गुरुवार के अंक में राजस्थान पत्रिका में ‘कहीं रामगंज न बन जाएं टोडा’ खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी मय जाप्ता के साथ गांव टोडा में बने क्वारेंटाइन सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद प्रशासन ने टोडा व लादीकाबास से सटी जयपुर जिले की सीमा का मौका मुआयना करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में एक बाइक सवार टोडा की तरफ आ रहा था, उसने प्रशासन की गाडिय़ों को देखकर अपनी बाइक को छोडकऱ पहाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद प्रशासन ने उसकी बाइक के टायरों की हवा निकाल दी।

दो युवकों को वापस पावटा भेजा



दीपावास के दो युवक जयपुर से पावटा से पैदल चलकर अपने गांव आ रहे थे, इसी दौरान दोनों युवकों से प्रशासन ने जानकारी ली। इसके बाद प्रशासन ने उन दोनों युवकों को वापस पावटा भेज दिया। वहीं दांतिल से आ रहे एक कार चालक को वापस दांतिल भेज दिया। प्रशासन ने टोडा व लादीकाबास से सटी जयपुर जिले की सीमा को सील कर दिया।