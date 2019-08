सीकर में बांध में डूबे बुजुर्ग का शव 21 घंटे बाद मिला, जयपुर से पहुंची SDRF टीम ने किया रेस्क्यू

Dead Body Found of old Man Drowned in Dam : जिले के खंडेला थाना इलाके में लुहारवास के पास अरावली की तलहटियों में बने सुंगावाला बांध में नहाते समय डूबे बुजुर्ग का शव 21 घंटे बाद निकाला जा सका।