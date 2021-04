अब ग्रुप में दिखने व स्कूल खुलने पर होगी सख्त कार्रवाई

(Section 144 in Sikar comes into force from today) राजस्थान के सीकर जिले में अब एक साथ पांच या उससे ज्यादा लोग समूह में नहीं रह सकेंगे।