VIDEO: 31 घंटे बाद गोली का निशान देख ग्रामीणों ने उठाया जवान का शव, उमड़ा जन सैलाब

After seeing the bullet mark after 31 hours, the villagers picked up the dead body of the army man. सीकर/अजीतगढ़/थोई. सीकर के अजीतगढ़ के नजदीकी थोई थाना इलाके के झाड़ली गांव की ढाणी ठिकरिया के जवान विक्रम यादव की मौत के मामले में पिछले 31 घंटे से चल रहा धरना प्रदर्शन शनिवार दोपहर को 31 घंटे बाद खत्म हुआ। समझौता वार्ता के कई दौर के बाद बनी सहमति के बाद सैनिक विक्रम की सम्मान अंत्येष्टि कर दी गई। जवान विक्रम के शव को सेना के वाहन में धरना स्थल से अंतेष्टि स्थल तक लाया गया। इस दौरान उपस्थित हजारों लोगों ने भारत माता की जय...़सैनिक विक्रम अमर रहे...के नारे लगाए। जवान के शव पर सांसद सुमेधानंद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, कांग्रेस नेता बालेंदु सिंह, पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान शंकर लाल यादव, मनीष यादव, सुभाष मील, ओम प्रकाश यादव, उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, तहसीलदार महिपाल सिंह, एडीएम धारा सिंह, जिला परिषद सीईओ सुरेश यादव, जिला रसद अधिकारी राजपाल यादव समेत पुलिस अधिकारियों ने सैनिक के शव पर पुष्प चक्र अर्पित किया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के बारामुला में 21 कुमायूं रेजीमेंट में तैनात विक्रम यादव की पांच दिन पहले गोली लगने से मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह शव उसके गांव पहुंचा। बिना प्रोटोकॉल के साधारण तरीके से एम्बुलेंस में लाए गए शव को देखकर परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाकर जांच की मांग तथा सैनिक को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने अजीतगढ़-थोई-नीमकाथाना मार्ग पर जाम भी लगा दिया। 31 घंटे तक जाम लगाए रखा। शनिवार दोपहर बाद जयपुर से आए सैन्य अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से समझाइश की। उनकी मांग के अनुरूप सैनिक के शव का दूबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद में सेना के वाहन से काफिले के रूप में सैनिक के शव को उसके घर तक लाया गया, जहां सम्मान से उसकी अंत्येष्टि की गई। सैनिक के भाई महिपाल सिंह ने चिता को अग्नि दी।