फिल्मों में देखा ऐसा! जिस सरकारी स्कूल में शिक्षा पाई, अब उसी के प्रिंसिपल बन बदल रहे सूरत

Seen this in movies...changing as the principal of the school

शुरुआत विद्यालय विकास के लिए अपने एक माह के पूरा वेतन भेंट करने से हुई। इसके बाद धीरे-धीरे शिक्षकों सहित भामाशाहों का कारवां जुड़ता गया और विद्यालय भवन की सूरत बदल दी।