तेज धमाके के साथ मालगाड़ी के सात कंटेनर हवा में उड़े

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में बुधवार शाम अचानक आए तेज तुफान में एक मालगाड़ी के सात कंटेनर हवा में उडकऱ रेलवे ट्रेक के पास गिर गए। (Seven containers of goods trains flew into the air) तेज धमाके के साथ हुए हादसे में रेलवे ट्रेक की बिजली लाइन के करीब आधा दर्जन पोल क्षतिग्रस्त हो गए। वही, आसपास के इलाके में दहशत हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेक के आसपास कोई नहीं था। वरना यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। रींगस स्टेशन अधीक्षक एसएस महला ने बताया कि एक खाली मालगाड़ी रेवाड़ी से फुलेरा की ओर जा रही थी। रींगस स्टेशन के करीब डेढ किमी आगे आंधी के झोंके में खाली कंटेनर उडकऱ नीचे गिर गए। हादसे में फुलेरा रेवाड़ी रेलवे ट्रेक की विधुत लाइन के भी करीब आधा दर्जन पोल को नुकसान हुआ। हादसे की सुचना पर रेलवे के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इसके बाद क्रेन बुलाकर कंटेनर को हटवाने का कार्य शुरू करवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अंधड़ में एक तेज धमाके की आवाज आई। घरों से बाहर निकलकर देखा तो कंटेनर गिरते हुए नजर आए। जिससे एकबारगी क्षेत्र में दहशत दौड़ गई।

स्कूल बने क्वारेंटाइन सेंटर में प्रिंसिपल की मौत



सीकर. सीकर के पाटन कस्बे के बल्लपुरा गांव निवासी एक प्रधानाचार्य की गंगानगर जिले के रायसिंहनगर में मौत हो गई। प्रधानाचार्य सेडूराम मीणा रायसिंहनगर के 6 एलपीएम में पीईईओ पद पर कार्यरत थे। जहां वह क्वारेंटाइन सेंटर बने स्कूल में नियुक्त था। यहां ड्यूटी के दौरान ही मंगलवार शाम को सेडूराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिसके कुछ देर बाद ही मौत हो गई। घटना के बाद अन्य कर्मचारियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। मौत से पहले प्रिंसिपल के सीने में दर्द की बात सामने आ रही है। जिसके चलते प्राथमिक तौर पर उनकी मौत हार्ट अटैक से होना भी माना जा रहा है।