राजस्थान में यहां फिर मिले सात नए कोरोना पॉजिटिव

(seven corona positive found again in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमण (Corona virus) ने बुधवार को भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। जिले में एक साथ सात नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए।