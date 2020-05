राजस्थान में यहां एक दिन में सात कोरोना पॉजिटिव, हडक़ंप

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले (Sikar in Rajasthan) में कोरोना वायरस (Corona Virus) ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में सुबह तीन कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive in Sikar) मामले सामने आने के बाद दोपहर की रिपोर्ट में भी चार ओर शख्स कोरोना संक्रमित मिले हैं।

(Seven corona positive found in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले (Sikar in Rajasthan) में कोरोना वायरस (Corona Virus) ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में सुबह तीन कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive in Sikar) मामले सामने आने के बाद दोपहर की रिपोर्ट में भी चार ओर शख्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिससे स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन में हडक़ंप मच गया है। नए चार मरीजों में तीन रामगढ़ शेखावाटी के हैं। जिनमें दो मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव मिले शख्स की 30 वर्षीय पत्नी व 12 वर्षीय बेटी है। जबकि एक बुधवार को निजी वाहन से मुंबई से लौटा शख्स है, जो रामगढ़ पहुंचने के बाद खुद ही अस्पताल में सैंपलिंग के लिए पहुंच गया था। एक अन्य शख्स खंडेला के दुल्हेपुरा गांव का है, जो भी मुंबई रिटर्न है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी की ट्रेवल व कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकालने के साथ प्रभावित क्षेत्रों को सेनेटाइज करने की कवायद शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों को बेरीकेटिंग्स लगाकर बंद किया जाना शुरू कर दिया गया है।

10 लोगों के साथ निजी वाहन से लौटा



रामगढ़ शेखावाटी के मुंबई से लौटे कोरोना पॉजिटिव शख्स की ट्रेवल हिस्ट्री ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता ज्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि यह शख्स मुंबई से एक निजी वाहन में 9 अन्य लोगों के साथ आया था। जिनमें चार रामगढ़ शेखावाटी, तीन फतेहपुर, एक-एक चूरू व डीडवाना निवासी था। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने रामगढ़ शेखावाटी पहुंचे पांच में से तीन के सैंपल तो ले लिए, जिनमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव है। बाकी लोगों की अब जांच की जाएगी।

तीन दिन में दस मामले



सीकर जिले में कोरोना वायरस तेज गति से पांव पसार रहा है। आलम यह है कि महज तीन दिन में जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। जिनमें से दो मामले मंगलवार, एक बुधवार और सात मामले गुरुवार यानी आज सामने आए हैं। वहीं, कुल कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो जिले में यह आंकड़ा अब 19 पहुंच गया है। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि तीन मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।